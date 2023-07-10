Столтенберг закликав Пекін клопотати перед Москвою про припинення війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай "витягує уроки з військових невдач Москви" і реакції міжнародного співтовариства на триваючу війну в Україні.

Пекін "спостерігає за ціною, яку Росія платить або отримує за свою агресію" в Україні, сказав Єнс Столтенберг, пише Newsweek.

Ядерний альянс "не розглядає Китай як противника", сказав Столтенберг, але закликав Пекін клопотати перед Москвою про припинення війни в Україні, а не "нарощувати економічне, дипломатичне і військове співробітництво з Росією".

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Очевидно, посилаючись на обіцянку Китаю поставити Тайвань під центральний контроль, Столтенберг сказав: "Все більш жорстка поведінка китайського уряду за кордоном і репресивна політика вдома кидають виклик безпеці, цінностям та інтересам НАТО".

Війна в Україні привернула увагу міжнародної спільноти до спроб Пекіна повернути Тайбей під свій контроль, і Китай провів масштабні військові навчання навколо острова.

"Пекін погрожує своїм сусідам і залякує інші країни", - додав Столтенберг.

Позиція Китаю-останні новини

6 липня 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових поглибити планування війни і бойових дій, щоб підвищити шанси на перемогу в реальних боях. Таку заяву він зробив під час поїздки в командування Східного театру дій.

Президент США Джо Байден застеріг голову КНР Сі Цзіньпіна від зайвої підтримки Росії після зустрічі останнього з лідером РФ Володимиром Путіним у березні 2023 року.

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