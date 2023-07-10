За його словами, Китай не натиснув на РФ повною мірою.

Президент США Джо Байден застеріг голову КНР Сі Цзіньпіна від зайвої підтримки Росії після зустрічі останнього з лідером РФ Володимиром Путіним у березні 2023 року.

В інтерв'ю CNN Байден повідомив розповів, як телефонував Сі після його візиту до Москви.

"І я сказав: це не погроза. Це спостереження. Я сказав: з того часу, як Росія атакувала Україну, 600 американських корпорацій вийшли з Росії. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. Будьте обережні", — згадує американський президент.

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За його словами, очільник Китаю не став сперечатися з ним і наголосив, що Китай "не став наїжджати на Росію на повну котушку".

"Він говорить про те, що ядерна війна — це катастрофа, є така річ, як безпека. Отже, я думаю, що є спосіб, яким ми можемо впоратися з цим", — підсумував голова Білого дому.

Відносини РФ та Китаю - що повідомлялося

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай та Росія проводять разом навчання й зближуються все більше.

Як повідомляв Politico, Китай поставляє в Росію гвинтівки та бронежилети. Зокрема, КНР відправила до Росії дронів на суму понад $12 мільйонів.

Крім того, Росія і Китай підписали нові економічні угоди.

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