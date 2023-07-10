Імовірно, багато госпіталів супротивника зарезервовані для поранених офіцерів, зазначили у розвідці Великобританії.

Упродовж останніх 17 місяців втрати Росії в Україні становили у середньому 400 окупантів на день, і РФ через це майже напевно намагається побороти кризу бойового медзабезпечення.

Імовірно, до половини втрат РФ можна було б уникнути у разі надання пораненим належної медичної допомоги, приводить розвідка Великобританії відомості ватажка підрозділу бойової медицини компанії "Калашников".

Розвідники дізналися, що через повільну евакуацію поранених окупантів та неналежне використання грубого російського джгута вороги часто "мінусуються" чи втрачають кінцівки.

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У розвідці додали, що, імовірно, через приплив поранених загарбників у РФ було підірвано надання деяких цивільних медпослуг, особливо у прикордонних областях. "Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових госпіталів зарезервовані для поранених офіцерів", - зазначається у повідомленні.

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Росіяни вже тривалий час намагаються просуватися на сході української держави й отримують "по зубах" від Сил оборони України. Крім того, на півдні нашої країни тривають контрнаступальні дії, і вже звільнено 169 квадратних кілометрів території.

Росія вже зазнала величезних втрат на українській землі. Ось які втрати ворога на сьогоднішній день, 10 липня: ліквідовані приблизно 234 480 супротивників. РФ також втратила дуже багато техніки, зокрема, 4085 танків та 7966 бойових броньованих машин.

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