За словами Столтенберга, обираючи між допомогою Україні та власним озброєнням, членам НАТО треба обирати Україну.

НАТО скличе в п'ятницю, 19 квітня, засідання ради Україна - НАТО за участю президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.

На засіданні обговорюватимуть постачання Києву систем ППО та боєприпасів.

"Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання 19 квітня. Це буде зустріч із президентом Зеленським, а потім із міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України", - сказав генсек НАТО.

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За словами Столтенберга, обираючи між допомогою Україні та власним озброєнням, членам НАТО треба обирати Україну.

Вступ України до НАТО

16 квітня стало відомо, що Київ ініціює скликання засідання Ради Україна - НАТО. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

Він зазначив, що з партнерами тривають безперервні переговори щодо посилення можливостей України в захисті від РФ.

Представник Держдепу США Метью Міллер назвав умову вступу України до НАТО. За його словами, наша держава може вступити до Альянсу лише після завершення війни.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що серед 32 країн-членів Альянсу "немає жодних сумнівів" щодо того, чи повинна Україна приєднатися до НАТО, але це станеться тоді, коли будуть виконані всі умови.

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