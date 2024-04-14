За словами заступника Єнса Столтенберга, Україна наближається до Альянсу майже щодня.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що серед 32 країн-членів Альянсу "немає жодних сумнівів" стосовно того, чи має Україна приєднатися до НАТО, але це станеться тоді, коли буде виконано всі умови.

Джоане наголосив, що підтримка НАТО України, яка офіційно подала заявку на вступ у вересні 2022 року, містить в собі побудову "мосту до членства".

"Україна наближається до НАТО майже щодня. Питання не в тому, чи стане Україна членом, а в тому, коли будуть виконані політичні умови. Я не можу сказати коли, але я знаю, що Україна буде частиною євроатлантичної сім'ї. Війна - не найкращий час для розваг про такі перспективи. Але настане момент, коли такі міркування, як гарантії безпеки для України, сильна Україна і стримування Росії, стануть головними", - зауважив він в інтерв'ю The Telegraph.

Політик запевнив, що сильна Україна, яка матиме потужну армію, демократію та економіку, є передумовою для вступу до НАТО, так само як і майбутня "архітектура безпеки" Європи.

"Росія, на жаль, продовжує бути агресивною, непередбачуваною і небезпечною і може залишатися такою ще багато років. Ці три складові працюють у певному напрямку. Небезпечна Росія, сильна Україна і наша зацікавленість у забезпеченні миру і стабільності в Європі", - зазначив Джоане.

У виданні наголосили, що такі слова заступника генерального секретаря НАТО перегукуються із заявою державного секретаря США Ентоні Блінкена, який наголосив, що підтримка України є "непохитною", а також липневий саміт НАТО у Вашингтоні буде зосереджений на тому, аби прокласти шлях країни до можливого членства в Альянсі.

Водночас Джоане применшив рівень побоювання щодо того, що деякі члени НАТО можуть накласти вето на членство України.

"Звісно, ви бачите нюанси від союзників, але ми не бачимо великих відмінностей з точки зору продовження підтримки України або інвестицій у власну оборону", - запевнив посадовець.

Він підкреслив, що НАТО має менше "дисгармонії", адже "ми маємо справу з найціннішим - національною безпекою і обороною нації".

Вступ України до НАТО: останні новини

Раніше представник Держдепу США Метью Міллер назвав умову вступу України до НАТО. За його словами, наша держава може вступити до Альянсу лише після завершення війни.

"Нічого не змінилося з приводу схвалення графіка. Це все ще залежить від завершення війни", - наголосив він.

Водночас народний депутат Єгор Чернєв запропонував "зарезервувати за нами 33-ій стілець" щодо членства України в НАТО.

"Ми розуміємо, що зможемо стати членами НАТО тільки після закінчення цієї війни, але зарезервувати цей 33-й стілець за нами - у принципі наші партнери могли б", - зазначив політик.

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