Метью Міллер заявив, що "це процес, який просувається".

Україна може вступити в НАТО тільки після завершення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "це процес, який просувається".

Коли в нього запитали, чи була дискусія з приводу графіка вступу України до НАТО, він відповів: "Нічого не змінилося з приводу схвалення графіка. Це все ще залежить від завершення війни".

"Зрештою це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту", - заявив речник Держдепу США.

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При цьому він уточнив, що Вашингтон озвучив свою позицію з цього питання, і вона незмінна.

Крім того, Міллер нагадав, що про Україну говорили на останньому міністерському засіданні НАТО в Брюсселі минулого тижня. Також питання обговорювали під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Вступ України до НАТО - останні новини

Лідери НАТО збираються на саміт у липні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю свого військового Альянсу. Видання The New York Times пише, що Україна сподівалася отримати офіційне запрошення приєднатися до блоку, але навряд чи це станеться на липневому саміті.

Водночас віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що всі провідні союзники Києва, крім двох, підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення щодо вступу до НАТО.

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