Серед тем була допомога Україні.

У четвер, 25 квітня, главу МЗС Німеччини Анналену Бербок помітили під час секретної зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як пише Bild, вони просиділи у ресторані готелю Telegraphenamt у Берліні майже три години. Їх виявив фотограф видання Міхаель Кернер. Згодом присутні розповіли йому, що "дискусія була дещо гарячою".

Як стало відомо виданню, Столтенберг попросив Бербок про розмову та обговорив з нею безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

Відео дня

З 25 квітня генсек НАТО перебуває в Німеччині для підготовки до саміту Альянсу у Вашингтоні в липні. Перед цим він побував у Польщі, де говорив з прем'єр-міністром Дональдом Туском про стримування і оборону, а також про підтримку України.

Останні заяви Столтенберга

У своїй промові на церемонії нагородження в Берліні з трансатлантичних зв'язків Столтенберг заявив, що допомога Пекіна має вирішальне значення для військових зусиль Росії завдяки обміну передовими технологіями.

Крім того він розповів про фонд НАТО для України. За словами генсека Альянсу, довгострокова підтримка життєво необхідна Києву зараз і для відновлення країни після війни.

Вас також можуть зацікавити новини: