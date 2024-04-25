Столтенберг заявив, що Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

У своїй промові на церемонії нагородження в Берліні з трансатлантичних зв'язків генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допомога Пекіна має вирішальне значення для військових зусиль Росії завдяки обміну передовими технологіями.

"Минулого року Росія імпортувала 90 відсотків своєї мікроелектроніки з Китаю, що використовується для виробництва ракет, танків і літаків", - сказав він, додавши, що Пекін також допомагає Москві поліпшити свої можливості в супутниковій сфері, пише Le Monde.

Столтенберг зазначив, що Китай заявляє, що хоче хороших відносин із Заходом.

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"Водночас Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Він не може мати все одразу", - попередив генсек.

Співпраця Китаю з РФ - деталі

Згідно з даними китайської митниці, товарообіг між Китаєм і Росією торік досяг рекордних 240,1 млрд доларів (223 млрд євро), що на 26,3% більше, ніж у 2022 році. У 2023 році китайський експорт до Росії зріс на 46,9%, а імпорт із Росії збільшився на 13%.

Президент Росії Володимир Путін, який підписав "безмежне" партнерство зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до вторгнення російської армії в Україну, підтвердив у четвер своє планування поїздки до Китаю наступного місяця. Це буде його перша поїздка за кордон після його переобрання в березні.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає РФ досягти своїх військових цілей в Україні, адже продовжує передавати Москві такі товари, як технології БпЛА та порохові інгредієнти.

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