За оцінками Столтенберга, війна в Україні може затягнутися на роки.

У НАТО попередили російського диктатора Путіна про неприпустимість розв'язання ядерної війни.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild.

"Ми не бачимо більшого рівня готовності в російських ядерних силах. Тим не менш, брязкання ядерною зброєю з боку Росії небезпечно і безвідповідально. Путін повинен знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він.

Столтенберг також допустив, що війна в Україні може розтягнутися на роки, тому припиняти її підтримку не можна.

"Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продовольство. Але це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку українцям доводиться платити кожен день. І якщо Путін дізнається з цієї війни, що він може просто продовжувати, як він це робив після війни 2008 року в Грузії та окупації Криму в 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну", - переконаний генсек НАТО.

Він також назвав умову, за якої Україна може звільнити Донбас від російських окупантів.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна готується до нових порушень правил війни з боку РФ, включаючи застосування хімічного, біологічного або навіть тактичної ядерної зброї. "Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.