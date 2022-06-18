Секретар РНБО зазначив, що Україна готова до нових порушень правил війни з боку РФ, включаючи застосування хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї.

Ситуація на фронті залишається напруженою, війна триває і до її завершення ще далеко.

Про цезаявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю The Globe and Mail.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з табору тих, хто вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли", – сказав Данілов.

Він зазначив, що російські окупанти мають перевагу в озброєнні, зокрема - в артилерії та важкій техніці.

"Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - сказав Данілов.

Секретар РНБО відмовився повідомити, скільки військових Україна втратила з початку повномасштабного вторгнення, хоча нещодавно президент Зеленський та інші чиновники повідомляли, що сотні солдатів гинуть щодня. Данілов зазначив лише, що втрат в України "набагато менше, ніж у ворога".

Данілов також зазначив, що Україна готується до нових порушень правил війни з боку РФ, включаючи застосування хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї. "Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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