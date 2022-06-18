НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння.

Військово-політичному керівництву країн-членів НАТО потрібно бути готовим застосувати ядерну зброю в разі надзвичайної загрози безпеці.

Про це заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц, повідомляє Нandelsblatt.

"Для надійного стримування потрібні як засоби, так і політична воля для здійснення ядерного стримування в разі необхідності", – заявив Герхарц.

Війна в Україні та позиція НАТО:

Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня.

Столтенберг підтвердив, що в Альянсі очікують на участь президента України Володимира Зеленського на саміті в Мадриді.

Україна опинилася в ситуації, коли переходити на озброєння країн НАТО необхідно за мінімально можливий термін. В офісі президента вже озвучили потребу в артилерії, танках, бронемашинах та іншому озброєнні.

13 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна може перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць.

15 червня стало відомо про те, що НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння.

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