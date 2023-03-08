Однак більшість заборон все-таки залишаються чинними.

Суд загальної юрисдикції Європейського союзу скасував деякі санкції Заходу проти матері ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Як повідомляє суд у своєму прес-релізі, зв’язок між Віолеттою Пригожиною та її сином не був достатнім, щоб дозволити заборонам діяти надалі.

"Зв'язок, який би становив асоціацію між цими двома особами, встановлений на момент прийняття оскаржуваних актів і на який посилалася Рада на цю дату, ґрунтується виключно на їхніх родинних стосунках, що з огляду на критерій, застосований Радою у цій справі, на яких ґрунтуються оскаржувані акти, та практики Суду ЄС, не є достатнім для того, щоб виправдати її включення до оскаржуваних списків", - йдеться у рішенні

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Відзначимо, що ще в лютому 2022-го року Віолетта Пригожина була включена до санкційного списку осіб через те, що вона є співвласницею деяких компаній її сина. Зокрема мова іде про ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яке належить до групи компаній "Конкорд". Ця компанія була заснована Євгенієм Пригожином, і саме він керував нею до 2019-го року.

Рада повідомляла, що таким чином вона підтримувала дії щодо підривання територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Однак Пригожина звернулася до суду з проханням скасувати обмеження, і суд задовольнив її прохання.

Однак мова іде лише про санкції, котрі були прийняті 23 лютого 2023-го року. За повідомленням кореспондента "Радіо Свобода" Рікардом Джозвяком, інші обмеження залишаються в силі.

"Слід зазначити, що нещодавнє рішення суду стосується лише рішення від 23 лютого 2022 року. Отже, заходи щодо заморожування активів та заборони на в'їзд щодо Пригожиної все ще застосовуються, оскільки рішення, ухвалене 14 вересня 2022 року, про поновлення її включення до списку, все ще залишається чинним", - написав Джозвяк у своєму Twitter.

Євгеній Пригожин: його дії та риторика проти України

3 березня Євгеній Пригожин звернувся до Володимира Зеленського з проханням вивести війська з Бахмуту "через великі втрати", однак зганьбився. Олігарх записав відео не у місті та навіть не на його околицях.

Пригожин намагається панікою змусити керівництво РФ надавати "вагнерівцям" більше зброї та боєприпасів. На його думку ЗСУ скоро візьмуть окупантів у "пиріжок".

ПВК "Вагнер" невдовзі зможе отримати власну базу в Криму. Глава окупаційної адміністрації півострова планує витратити на цей проект 500 гектарів землі.

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