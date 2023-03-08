Пригожин знайшов для своєї військової компанії союзника, котрий мало підконтрольний іншим.

У Криму окупаційна влада планує побудувати базу для ПВК "Вагнер". Як повідомляє у Facebook Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, для цього хочуть виділити велику площу.

Рішення ухвалив глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов. База буде першим представництвом "вагнерівців" на території Криму.

Щоб здійснити задумане влада нібито повинна виділити 500 га в одному із гірських районів півострова. Відзначимо, що така площа дорівнює площі орієнтовно 700 футбольних полів, або п’яти квадратних кілометрів.

Відео дня

Як раніше повідомляв УНІАН, ПВК "Вагнер" може вперше отримати власну базу на підконтрольній Росії території без впливу інших військових і чекістів. З іншими губернаторами РФ також велися схожі розмови, однак у них і близько немає ресурсу Аксьонова. Пригожину подобається, яку модель влади вибудував глава Криму, тож він бачить у ньому хорошого союзника.

ПВК "Вагнер": що відомо з актуального

Голова "Вагнеру" Пригожин зганьбився, звертаючись до Зеленського. У відео він розповідав про проблеми Бахмуту, однак розбив це не з самого міста і навіть не з околиць.

Українські прикордонники показали на відео, як ліквідували групу "вагнерівців". Окрім цього 5 березня стало відомо, що ЗСУ знищили 15 груп "вагнерівців" за одну ніч.

У Пентагоні заявили, що члени ПВК "Вагнер" виявилися краще підготовлені, ніж звичайні військові Росії. У кадрових російських солдатів в США не бачили зразкових дій у великих масштабах.

У російських ЗМІ повідомили про отримання "вагнерівцями" підтримки від "Роснєфті". У тому числі ця домовленість була погодження за сприяння голови Радбезу РФ Патрушева.

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