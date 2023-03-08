Смертність серед "вагнерівців" "була значно вищою, ніж у російських збройних силах".

Росія, схоже, скорочує підтримку бойовиків ПВК "Вагнер" у Бахмуті, наприклад, найманці Євгена Пригожина відчувають "снарядний дефіцит", цитує CNN західних офіційних осіб.

Скорочуються і сили "вагнерівців", зауважили джерела видання.

"Частково відчай Пригожина та його емоції пов’язані з тим, що він вважає, що у нього закінчуються не тільки людські ресурси, але й відтепер йому бракує російської артпідтримки, щоби компенсувати ці втрати", - розповіли офіційні особи.

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Смертність серед "вагнерівців" "була значно вищою, ніж у російських збройних силах".

На Заході ще раз підкреслили, що Бахмут не має ні для Росії, ні для України жодного стратегічного значення, однак візит Зеленського у грудні політизував ситуацію.

Зауважується, що росіяни "зайняли територію", проте вона є "відкритою місцевістю – це не міські забудови. І там не було українських оборонних рубежів".

Втрати РФ на війні в Україні – ситуація в Бахмуті

Бахмут протягом останніх кількох місяців залишається головною ціллю російських окупантів. Наразі ворог зосередив на його захопленні як сили "Вагнера", так і регулярні війська.

Військові та експерти констатують, що місто вже оточене з трьох сторін, проте угрупування ЗСУ від постачання не відрізане. На думку західних офіційних осіб, в України досі є місяць, щоб вивести війська з населеного пункту.

Втім, за рішенням військово-політичного керівництва, захисники не покидають Бахмут і продовжують відбивати атаки ворога.

У спробах загарбати Бахмут Росія вже втратила до 30 тисяч "вагнерівців", які донедавна формували основний "кулак" окупаційних сил на цьому напрямку. Водночас Євген Пригожин, який керує бойовиками, заявив про нестачу боєприпасів у ПВК, а також скаржився на великі втрати серед найманців.

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