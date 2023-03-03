Охорона росіянина не дозволяє йому заходити в небезпечну зону.

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин знову зганьбився. Як повідомляє "Спротив", своє звернення "із Бахмута" до Зеленського росіянин записав не з самого міста.

Щобільше, ролик був знятий навіть не на околицях Бахмута – його туди (вже не кажучи про саме місто) не пускає охорона. У "Спротиві" зазначають, що свою промову Пригожин казав на одній із будівель села Парасковіївка.

Цей населений пункт розташований на Північ від Бахмуту. Про його захоплення "вагнерівці" повідомили ще 20 лютого.

Відео дня

"Відео є провокативним і є частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з вимогою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва", - йдеться у заяві "Спротиву".

Пригожин вже не вперше займається фейками. У січні терорист знімав звернення нібито в одній із шахт Соледару – тоді місто ще було під контролем українських військ. У ЗСУ спростували інформацію і зазначили, що насправді ролик був зроблений в іншій шахті на Донеччині: у районі Володимирівки у тилу росіян.

Пригожин і його дії у війні проти України: актуальне

Пригожин захотів перебазувати ПВК "Вагнер" у Крим. Там він планує співпрацювати зі зрадником України.

Олігарх кілька разів зазначав, що "вагнерівцям" поблизу Бахмута не вистачає снарядів і звинувачував керівництво російської армії у перешкоджанні дій його ПВК. 23 лютого стало відомо, що повноцінне постачання відновилося.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" пішов на уклін до спікера Державної Думи РФ Володіна. Він попросив обмежити коло осіб, на яких поширюються нові поправки про покарання за "дискредитацію" учасників війни проти України.

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