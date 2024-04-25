Загалом західні лідери під час зустрічі підтримали один одного в питаннях оборони.

Відносини між Великою Британією та Німеччиною були напружені через те, що британські посадовці намагалися вплинути в Берліні на надання Україні більшої кількості ракет дальнього радіуса дії. Проте вже в середу, під час візиту прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака до Німеччини, не спостерігались ознаки напруженості, адже канцлер Олаф Шольц зустрів політика з військовими почестями, а Сунак привітав свого німецького колегу як "мій друг". Про це пише Bloomberg.

"Обидва лідери зробили все можливе, щоб продемонструвати єдиний фронт у зусиллях Європи, спрямованих на відвернення російського вторгнення в Україну і зміцнення власної безпеки", - зазначили у виданні.

Також вони із захопленням говорили про спільних футбольних зірок та пообіцяли співпрацювати над "дистанційно керованими гаубичними 155-мм колісними артилерійськими системами".

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"У цей небезпечний момент зв'язок між нашими двома народами сильніший, ніж будь-коли", - запевнив Сунак під час спільної пресконференції у Берліні.

За словами Шольца, обидві країни "мають довгу спільну історію" та "схожий погляд на світ". Крім того, німецький політик згадав про роботу з Сунаком під час того, як вони обидва були міністрами фінансів своїх країн.

У виданні наголосили, що зустріч двох найбільших європейських постачальників військової допомоги для України є вчасною для обох політиків, які перебувають під тиском у своїх країнах та за кордоном. Цією зустріччю вони показали, що континент робить свій внесок у захист НАТО, попри критику експрезидента США Дональда Трампа щодо європейських оборонних витрат.

"Обидва лідери намагаються підтримувати обороноздатність країни, незважаючи на слабку підтримку на виборах. У Великій Британії Сунака звинувачують у тому, що він не витрачає достатньо коштів на забезпечення готовності британської армії до будь-якого майбутнього конфлікту з Китаєм і Росією. Шольц, тим часом зіткнувся із закликами надати Україні більш потужні системи озброєння, в тому числі з боку Великої Британії, яка в приватному порядку закликала Німеччину надіслати Україні свої ракети дальнього радіуса дії Taurus", - пояснили у матеріалі.

Попри те, що Шольц під час зустрічі вчергове наполягав на тому, що його країна не буде відправляти до України крилаті ракети Taurus, політики наголосили, що вони все ж досягли домовленості про спільні дії, серед яких плани спільної закупівлі систем озброєнь, таких як бойова броньована машина Boxer, і співпраця в багатонаціональних проектах з протиповітряної оборони, тобто європейська ініціатива, яку очолює Німеччина, а саме "Небесний щит" і "Діамантова ініціатива".

"Європа значно розширила свої зусилля для оборони, ми є свідками появи дуже сильної європейської армії для оборони, і це потрібно для того, щоб ми могли спільно захищати нашу територію НАТО", - додав Шольц після перемовин з Сунаком.

Водночас британський прем'єр підкреслив, що вони "говорили про важливість надання Україні систем протиповітряної оборони", що є ключовим проханням Німеччини до своїх союзників впродовж останніх тижнів.

Крім того, політики обговорили і футбол, адже, за їхніми словами, це об'єднує країни.

"Те, що нас дійсно об'єднує, - це наші люди: любов, яку Ліверпуль має до Юргена Клоппа, або любов, яку Мюнхен має до Гаррі Кейна", - зауважив прем'єр, маючи на увазі німецького менеджера англійського клубу та капітана збірної Англії, який грає у німецькій Бундеслізі.

Питання надання Україні Taurus

Також під час пресконфереції Олаф Шольц підтвердив, що не дасть Україні "Тауруси". Він запевнив, що своє рішення не змінить.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми виділили допомоги на понад 28 мільярдів євро. Ми поставляли танки, системи протиповітряної оборони. Але що стосується того виду озброєння про яке ви сказали - моє рішення не зміниться", - наголосив він.

Водночас очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вкотре закликала федеральний уряд надати Україні крилаті ракети Taurus.

"Канцлер завжди запевняв, що він орієнтований на Сполучені Штати. США зараз доставлять в Україну ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз у питанні Taurus", - зазначила вона.

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