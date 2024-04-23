Сунак пообіцяв виділити додаткові кошти на витрати на оборону протягом наступних шести років.

Велика Британія переводить свою оборонну промисловість на воєнні рейки. Також країна збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП до кінця цього десятиліття

Про це оголосив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом під час візиту до Польщі, повідомляє AP. За його словами, це "найбільше зміцнення нашої національної оборони за покоління".

"У світі, який є найнебезпечнішим з часів закінчення Холодної війни, ми не можемо бути самовдоволеними. Коли наші супротивники об’єднуються, ми повинні робити більше, щоб захистити нашу країну, наші інтереси та наші цінності", – наголосив він.

Сунак пообіцяв виділити додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 90 мільярдів доларів) на витрати на оборону протягом наступних шести років.

"Ми переведемо власну оборонну промисловість Сполученого Королівства на воєнні рейки. Один із головних уроків війни в Україні полягає в тому, що нам потрібні більші запаси боєприпасів і щоб промисловість могла швидше їх поповнювати", – сказав премʼєр британським військам, які служать на східному фронті НАТО поблизу України.

Офіційні дані свідчать, що минулого року витрати Британії на оборону становили близько 55,5 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 69 млрд доларів). Це приблизно 2,07% ВВП Сполученого Королівства, тож Британія випереджає такі країни як Франція та Німеччина, але поступається Польщі, США, Естонії та іншим.

Велика Британія і Україна

Велика Британія є одним із найбільших донорів допомоги нашій країні. Днями вона оголосила про найбільший в своїй історії пакет військової допомоги Україні.

Відомо, що до нього увійдуть 60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати, понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow.

Крім того, Україна отримає понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 захищених мобільних машин "Хаскі", 162 бронемашини і 78 всюдиходів. Також буде надано близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

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