У НІмеччині закликають уряд Шольца передати ракети Україні.

Після того, як Конгрес США ухвалив постачання допомоги Україні зброї, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн знову закликала федеральний уряд постачати крилаті ракети Taurus.

"Канцлер завжди запевняв, що він орієнтований на Сполучені Штати. США зараз доставлять в Україну ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз у питанні Taurus", – сказала вона NTV.

Водночас фракція ХДС/ХСС перед сьогоднішньою зустріччю канцлера Олафа Шольца з прем’єр-міністром Ріші Сунаком у Берліні закликала голову британського уряду вмовити німецького колегу погодитись на постачання Taurus.

Відео дня

"Пакет США тепер прямо закликає президента США Джо Байдена доставити ATACMS великої дальності. Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб той нарешті доставив Taurus", — сказав голова парламентського комітету з розвідки і член правоцентристської партії "Християнські демократи" Родеріх Кізеветтер

Зброя та боєприпаси для України

В ніч на 24 квітня, Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,2 млрд. З них понад $60 млрд передбачено для України.

За даними джерел CNN, у новому пакеті військової допомоги Україні США можуть вперше передати далекобійні ракети ATACMS.

Як відомо The Wall Street Journal припустив минулого року, що передача Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до надання крилатих ракет Taurus.

Вас також можуть зацікавити новини: