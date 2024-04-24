Німецький канцлер наголосив, що Німеччина дає багато іншої зброї.

Німеччина наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Taurus. Про це заявив канцлер Олаф Шольц на прес-конференції в Берліні.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми виділили допомоги на понад 28 мільярдів євро. Ми поставляли танки, системи протиповітряної оборони. Але що стосується того виду озброєння про яке ви сказали — моє рішення не зміниться", — відповів Шольц на запитання журналіста про передачу ракет Taurus Україні.

Він наголосив, що Берлін "буде підтримувати Україну усіма шляхами, аби вона могла протистояти російській агресії".

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"Німеччина та Велика Британія – це країни, які надають найбільше допомоги у Європі. І ми продовжуватимемо це робити. Ми будемо й надалі тісно співпрацювати, особливо у напрямку тренувань українських військових і зміцнювати базу оборонної промисловості України", — сказав Шольц, коментуючи сьогоднішню зустріч з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Німеччина відмовляється давати "Тауруси"

Як писав УНІАН, у березні німецький парламент відхилив резолюцію із закликом до уряду передати Україні крилаті ракети Taurus.

Сам Шольц пояснював відмову тим, що використання ракет обов’язково потребуватиме прямого залучення німецьких військовослужбовців. А це вже неприйнятно для Німеччини.

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