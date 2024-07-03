Ініціатива збільшення витрат на оборону буде набирати обертів після липневої зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні.

Група країн НАТО, що межують з Росією, планує розпочати дипломатичні зусилля з метою підвищення цільових показників національних військових витрат Альянсу. Причина – нинішні бюджети більше не є адекватними загрозам, що стоять перед Заходом, пише The Times.

Зазначається, що Естонія та інші країни східного флангу виступатимуть, щоб члени Альянсу витрачали на оборону не менше 3% ВВП з огляду на війну в Україні і можливість майбутньої агресії Росії проти НАТО.

За словами журналістів, ініціатива буде набирати обертів після липневої зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні. Однак, швидше за все, вона наштовхнеться на сильний опір з боку Франції, Німеччини та інших держав, де спроби подолати нинішній 2-відсотковий поріг були політично небезпечними.

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Естонія та деякі сусідні країни вважають, що їхня пропозиція набере обертів протягом наступних місяців, не в останню чергу, якщо Дональд Трамп повернеться до влади в США. Додатковий імпульс з'явиться пізніше цього року, коли НАТО повідомить своїм окремим країнам-членам, що вони повинні мають дотримуватись планів колективної оборони, які були схвалені на саміті у Вільнюсі роком раніше.

У більшості випадків ці "мінімальні вимоги до сил і засобів", як очікується, вимагатимуть від членів Альянсу значно більшого, ніж зараз. Заступник державного секретаря Естонії з питань оборонної політики Туулі Дунетон, сказала, що є підстави для підвищення планки оборонних витрат до 2,5% або 3% ВВП в усьому Альянсі. Водночас вона визнала, що переконати деяких союзників не буде "легким завданням" і що переговори, найімовірніше, затягнуться і на наступний рік.

Дипломати з інших європейських країн заявили, що існує нагальна потреба у збільшенні оборонних витрат в усьому Альянсі. Вважається, що принаймні чотири з них готові підтримати ініціативу Естонії. Проте наразі, за словами дипломатичних джерел, ще занадто рано говорити про підвищення цільового показника, особливо з огляду на невизначеність щодо складу наступного французького уряду і складні бюджетні переговори в Німеччині, пишуть автори.

Показник витрат для членів НАТО

Початковий 2-відсотковий показник НАТО був узгоджений на саміті в Уельсі десять років тому у відповідь на російську окупацію Криму. Ціль не є юридично зобов'язуючою, і протягом багатьох років її виконували переважно з порушенням. Ситуація змінилася після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Очікується, що цього року 23 з 32 країн-членів Альянсу виконають або перевиконають 2-відсотковий показник, зокрема Велика Британія, яка минулого року витратила на оборону 2,3% ВВП, йдеться у публікації.

Однак деякі країни альянсу вважають, що цільовий показник має бути значно вищим, оскільки російські збройні сили становитимуть реальну загрозу для НАТО впродовж наступних 3-5 років. Дипломати НАТО зазначають, що в 1960-х роках під час холодної війни військові витрати досягали 7%. Польща зараз витрачає на оборону понад 4% свого ВВП, а всі країни Балтії витрачають значно більше 3%. В Естонії і Литві лунають заклики збільшити ці витрати до 5%. Певною мірою перспектива другого президентства Трампа викликала подібні дискусії в інших європейських столицях.

Командування Альянсу каже, що військова логістика є одним з найбільш слабких місць НАТО в Європі. Причина – є безліч різних національних правил і брак надійної інфраструктури для транспортування солдатів з голландських або німецьких портів до країн Балтії через Польщу. Очікується, що наступного року Велика Британія вперше випробує ці системи в масштабі.

Суперечки ЄС щодо "Східного щита"

У статті вказано, що Євросоюз зіткнувся з серйозним розколом після того, як Німеччина і Нідерланди розлютили країни східного флангу Європи, коли заблокували план створення оборонного фонду в розмірі 50 мільярдів євро. Польща бореться з Берліном та іншими столицями через свою вимогу, щоб ЄС допоміг профінансувати проект "Східний щит" на суму 2,3 мільярда євро для польських укріплень на кордоні з Росією.

Підвищення витрат в НАТО

Колишній президент США Дональд Трамп у лютому 2024 року дав сигнал Росії та її лідеру Володимиру Путіну, що можна вільно знищувати інші країни, якщо вони мають фінансові борги.

Раніше УНІАН писав, що НАТО розробило план на випадок ймовірної атаки Росії. Альянс вимагатиме від країн-членів робити більше для зміцнення протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

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