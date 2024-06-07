НАТО розробило перший великий оборонний план після закінчення холодної війни.

НАТО вимагатиме від країн-членів робити більше для зміцнення протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

Про це Reuters повідомив європейський дипломат. Чиновник зазначив, що НАТО розробило перший великий оборонний план після закінчення холодної війни, в якому чітко описана відповідь можливу атаку РФ.

Примітно, що днями генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що в даний час НАТО не бачить невідворотної "негайної загрози" з боку Росії.

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НАТО і ймовірна атака РФ

Деякий час тому очільник норвезької армії Ерік Крістофферсен заявив, що НАТО має два-три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації із Росією.

За даними західних ЗМІ НАТО розробляє численні "наземні коридори", щоб у разі війни перекидати на східний кордон Альянсу американські війська та зброю.

А 6 червня стало відомо, що Німеччина затвердила нові рамкові рекомендації щодо загальної оборони, які замінюють попередні рекомендації від 1989 року. Документ пропонує низку заходів на випадк війни. Серед них перекидання військ НАТО на східний фланг, повернення обов'язкової служби для призовників, підвали й станції метро використовуватимуться як укриття, запаси їжі зберігатимуть у секретних локаціях, а лікарні підготуються до напливу пацієнтів.

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