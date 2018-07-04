Без підтримки Трампа НАТО опиниться на межі існування - британська преса

Без військової підтримки з Америки Європі буде складно забезпечити свою оборону на тлі агресивних дій Росії.

Для НАТО настали складні часи. Президент Дональд Трамп знає, що без військової пібтримки США, Європі буде складно забезпечити свою оборону від подальшої агресії з боку Росії.

Читайте такожТрамп написав листи лідерам НАТО із закликом збільшити оборонні бюджети - NYT

Про це йдеться в статті оглядача Daily Telegraph Кона Кохліна, в якому той пише, що альянс НАТО приречений, передає Бі-бі-сі. За словами Кохліна, зі зникненням Радянського Союзу стали виникати питання, від кого захищає альянс країни Заходу? Ці питання припинилися з початком кровопролиття на Балканах, що змусило НАТО застосувати там силу. Потім в лавах НАТО почалися розбіжності з приводу доцільності військових операцій в Іраку і Афганістані.

Тим не менш, бажання демократичних країн Заходу зберегти єдиний фронт забезпечило виживання НАТО. Але це бажання зберегти єдиний фронт зіткнеться зараз з серйозним випробуванням, коли наступного тижня президент США Дональд Трамп прибуде на саміт НАТО. Трамп уже дав ясно зрозуміти, що він не дуже добре ставиться до Альянсу.

Для президента, який слідує своєму гаслу "Америка насамперед", природно ставитися з підозрою до європейських союзників.

Багато хто з попередніх адміністрацій в Білому домі з роздратуванням дивився на те, що європейські союзники дуже мало витрачають на оборону. Але зараз Дональд Трамп і його адміністрація всерйоз взялися за це питання і мають намір змусити європейські країни змінити свою оборонну політику. І якщо Трампу це не вдасться, то він, судячи з усього, готовий повністю забути про Альянс.

Трамп також дає зрозуміти, що його набагато більше захоплює зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, ніж саміт з союзниками по НАТО.

Для Альянсу настали складні часи. Президент Трамп повністю віддає собі звіт в тому, що без військової допомоги США, Європі буде складно забезпечити свою оборону від подальших агресивних дій з боку Росії.

І тут слід зрозуміти, що якщо НАТО і виживе, то його наріжним каменем в Європі повинна залишатися Великобританія та її збройні сили. І якщо Британія не зможе виконати цю роль, то у НАТО не залишиться жодних шансів на виживання, пише Кохлін.