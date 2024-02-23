Столтенберг пояснив ситуацію із західною військовою допомогою Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що на початку російського вторгнення в Україну Захід не наважувався давати Україні зброю, але поступово ситуація в цьому плані прогресує. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Так, журналістка попросила його прокоментувати тезу про те, що Захід дає Україні зброю лише в тій кількості, якої достатньо, щоб оборонятися, але недостатньо, щоб здобути перемогу у війні.

"Думаю, ви повинні визнати, що на початку війни світ вагався, чи надавати найсучаснішу зброю. Але зараз все істотно змінилося", - заявив Столтенберг у відповідь.

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Він нагадав, що з часом Україна почала отримувати від партнерів не тільки боєприпаси і артилерійські системи, але також найсучаснішу бронетехніку – танки Leopard і Abrams, БМП Marder і Bradley. Також генсек вказав, що Україна отримує від Заходу передові системи ППО (NASAMS і Patriot) і крилаті ракети (Storm Shadow і Scalp), а на підході – винищувачі F-16.

"Підтримка розвивалася в міру того, як розвивалася війна", – підкреслив Столтенберг.

Дефіцит озброєнь у ЗСУ: останні новини

Як писав УНІАН, українська армія відчуває гострий дефіцит артилерійських боєприпасів після припинення поставок американської військової допомоги. Кореспонденти британського каналу Sky News, які побували на Куп'янському напрямку, кажуть, що на один український постріл припадає 10 російських. Деякі солдати кажуть, що боєзапасу їм вистачить на 15 хвилин активної стрільби.

Секретар РНБО Олексій Данилов висловив думку, що Україна змогла б утримати Авдіївку, якщо б до теперішнього моменту вже мала в своєму розпорядженні винищувачі F-16. Він нагадав, що росіяни знищували Авдіївку хвилями авіабомбардувань, викликавши величезні руйнування. Утримувати руїни міста було неможливо.

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