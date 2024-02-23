Воїни зазначили, що ситуація з постачанням боєприпасів є критичною.

Кореспонденти Sky News опублікували репортаж з Куп'янського напрямку, де українські воїни продовжують боротися з російськими загарбниками. З посадки ворогів не видно, але точно їх чутно.

Як йдеться у матеріалі, росіяни "концентрують максимальні резерви" в цьому районі. Це виклик, з яким важко впоратися бійцям 32-ї української бригади.

У командному пункті воїнів, розташованому за кілька кілометрів від лінії фронту, нависла зібралися захисники з суворими поглядами.

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"Вони штурмують нас, проривають оборону, щоб рухатися вперед", - сказав втомлений солдат Саша.

Він розповів, що раніше росіяни штурмували їхні позиції один-два рази на день, а зараз атаки тривають постійно. Бійці підрозділу також говорили про гостру нестачу боєприпасів.

"Коли Україна випускає артилерійський снаряд, скільки снарядів повертають росіяни", - запитав кореспондент.

"Один до десяти. Так, один до десяти", - підтвердили два військовослужбовці, доповнюючи один одного.

Безпілотники дозволяють бригаді вести аеророзвідку в лісах навколо Куп'янська. Працюють також дрони-камікадзе. Натомість росіяни застосовують літаки, вертольоти, літаки, "Гради" та все інше озброєння.

Президент Володимир Зеленський відчайдушно прагне перезавантажити і переозброїти українську армію. Втім, він попередив, що "штучний дефіцит" зброї через затримку допомоги від партнерів дає Росії простір для нападу.

Військові чиновники США погоджуються з цим, наполягаючи, що ситуація може обернутися "значною перевагою" Путіна, оскільки фінансування США у розмірі 60 мільярдів доларів було зупинено прихильниками колишнього президента Дональда Трампа в Конгресі.

Поки конгресмени не можуть дійти згоди щодо погодження пакету допомоги Україні, воїни протитанкового підрозділу 32 української бригади поблизу Куп'янська намагаються привести в дію свою єдину ракетну установку. Для ремонту воїни використовували викрутки та молоток.

Командир з позивним "Августом", сказав, що надійність зброї була проблемою, але нестача боєприпасів стала набагато більшим головним болем.

"Недостатньо (боєприпасів - УНІАН). Нам вистачить на 12, 13, 15 хвилин (бою - УНІАН). Ось і все", - відповів "Август".

"І що далі через 12 хвилин?" - спитав кореспондент.

"Візьмемо автомат і стрілятимемо з нього", - похмуро відповів воїн.

Війна в Україні - останні новини

За словами президента Володимира Зеленського, втрати ЗСУ вп'ятеро менші, за російські. За даними Генштабу, станом на сьогодні втрати Росії у війні становлять 408 240 осіб.

Як розповідають самі військові, після захоплення Авдіївки російські окупанти перегруповуються, підтягують нові ресурси, перепочинку там немає.

Водночас наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції.

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