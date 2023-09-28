Не варто розчарувати мільйони людей, "які дивляться на Європу як на свій дім", зазначила очільниця Європейського парламенту.

Переговори про вступ України до ЄС офіційно мають стартувати до кінця 2023 року.

Держави-члени Євросоюзу не мають розчарувати мільйони людей, "які дивляться на Європу як на свій дім", розповіла президент Європарламенту Роберта Мецола у Брюсселі в інтерв’ю інформаційним агентствам, у тому числі Lusa.

"...зосередьмось на надії почати переговори про вступ до кінця цього року", - заявила вона.

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Важливі новини України про євроінтеграцію - зараз це варто знати

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав історичний документ - заявку на вступ України в ЄС. Пізніше в Євросоюзі надали українській державі статус кандидата на членство. Наша влада також отримала низку рекомендацій щодо впровадження реформ. У червні 2023-го в ЄС повідомили, що Київ виконав із семи умов дві.

Наприкінці серпня голова Європейської ради Шарль Мішель говорив, що Євросоюз має бути готовий до прийому нових членів до 2030 року. За прогнозом віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, наша країна у найближчі кілька років буде готова до членства в ЄС.

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