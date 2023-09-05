Київ здатен реалізувати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією євростандартів, зазначили в уряді.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна у найближчі кілька років буде готова до членства у Євросоюзі.

Член Кабміну впевнена, що українська держава здатна втілити у життя всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією стандартів ЄС, провести ефективні перемовини, а головне - створити умови для відновлення нашої економіки, які дозволять стати конкурентоспроможним членом об'єднання держав. Про це чиновниця розповіла під час інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення", - заявила співрозмовниця.

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28 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Пізніше в ЄС надали нашій державі статус кандидата на членство, крім того, Київ отримав низку рекомендацій щодо впровадження реформ. У червні цього року року європейська сторона заявила, що українській владі вдалося виконати дві з семи умов.

Наприкінці серпня очільник Європейської ради Шарль Мішель сказав, що об'єднання країн має бути готове до прийому нових членів до 2030 року. Після цього стало відомо, що влада Угорщини погрожує блокувати вступ української держави до Євросоюзу.

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