Президент Франції раніше зазначив, що одним із варіантів є диференційно інтегрована Європа з різними партнерськими відносинами між різними групами членів.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував встановити цільову дату для ЄС, щоб серйозно підійти до прийому нових членів. Україна та інші кандидати прагнуть оживити дебати про розширення, що застопорилися, пише Bloomberg.

"Я вважаю, що ми з обох сторін повинні бути готові до розширення до 2030 року", - заявив Мішель в понеділок на стратегічному форумі в Словенії, додавши, що лідери ЄС обговорять цю тему на своїх наступних самітах.

Мішель заявив, що лідери країн ЄС висловлять свої позиції щодо початку офіційних переговорів про вступ з Україною і Молдовою, а також знову займуться питаннями перспектив Боснії.

Відео дня

Відзначається, що дебати з розширення ЄС стають все більш актуальними, оскільки блок прагне послабити зусилля Росії зі здійснення впливу в регіоні, але вони також залишаються вельми чутливими всередині блоку через складні історії претендентів і тому, що це спричинить за собою значні бюджетні компроміси.

"Давайте будемо чесними, ми іноді використовували - а можливо, і зловживали - відсутністю прогресу у майбутніх держав-членів, щоб уникнути необхідності робити власну домашню роботу, нашу власну готовність. Тепер ми повинні серйозно проаналізувати здатність ЄС приймати нових членів", - додав Мішель.

Він сказав, що лідери обговорять, чи дозволяти заявникам брати участь у відбіркових зустрічах ЄС після того, як вони виконають певні вимоги до членства.

Критика на адресу Мішеля

Дрітан Абазович, прем'єр-міністр Чорногорії, розкритикував цілі Мішеля, заявивши, що "2030 рік для нас, для Чорногорії, занадто далекий".

Він додав, що інтеграція країн Західних Балкан - це питання безпеки і майбутнього економічного розвитку.

Заява Макрона про розширення ЄС

Раніше в понеділок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в найближчі кілька місяців ЄС "пройде через двосторонній рух" із "звичайно, інституційними змінами" як для більш глибокої інтеграції, так і для розширення, "особливо щодо Західних Балкан".

"Ризик полягає в тому, щоб зробити те, що ми робили раніше: тобто думати про процес розширення, не продумуючи реформу. Я можу легко засвідчити, що Європі з 27 членами досить складно домогтися прогресу з важливих тем - і з 32 або 35 членами, м'яко кажучи, легше не стане", - сказав Макрон.

Він додав, що одним із варіантів є диференційно інтегрована Європа з різними партнерськими відносинами між різними групами членів.

Шлях України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. 23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Єврокомісія висунула рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити для вступу.

Станом на середину червня цього року, як зазначали в ЄС, Україна виконала дві з семи умов. В середині серпня в уряді заявили, що Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії, але переговори про вступ до ЄС все одно повинні початися в грудні.

Вас також можуть зацікавити новини: