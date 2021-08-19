В даний час аеропорт Кабула контролюють американські військові. Контингент становить приблизно 7 тис. осіб.

Представник терористичного руху "Талібан" закликав афганців не збиратися в районі аеропорту Кабула, а йти додому. Заклик стосується людей, у яких немає права на виліт.

Рух стверджує, що з 15 серпня біля аеропорту загинули 12 людей. Раніше президент США Джо Байден говорив про плани вивезти до 65 тис. афганців.

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"Ми не хочемо завдати шкоди тим, хто знаходиться в аеропорту", - заявив представник руху Reuters. За його словами, причиною смерті 12 осіб стала стрілянина або тиснява на території аеропорту, передає kommersant.

Ситуація в аепопорту Кабула

Аеропорт Кабула контролюють американські військові. Контингент становить приблизно 7 тис. осіб.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що на додаток до 10-15 тис. американців планується вивезти з Афганістану від 50 тис. до 65 тис. афганців. Джо Байден вказав, що якщо евакуацію вдасться прискорити до 5-7 тис. осіб на день, то війська будуть виведені з Афганістану до кінця місяця.

Захоплення талібами влади в Афганістані

15 серпня таліби увійшли в Кабул і до кінця дня оголосили, що контролюють всю країну. Президент Ашраф Гані подав у відставку і покинув Афганістан. Після цього в аеропорт почали приїжджати люди, які вирішили покинути країну, почалася тиснява. США підтвердили, що військові відкривали попереджувальний вогонь в аеропорту Кабула для стримування натовпу.

Автор: Ірина Погоріла