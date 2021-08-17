Ці гроші спрямують на нагальні потреби біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які піддаються ризику в результаті ситуації в Афганістані.

Президент США Джо Байден розпорядився виділити до $500 млн для допомоги афганським біженцям.

Про це йдеться у відповідному в меморандумі. Перед цим Байден повідомив, що США розширять доступ для біженців, щоб охопити вразливі групи афганців, які працювали на посольство, недержавні організації США і в американських новинних агентствах.

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У Меморандумі на сайті Білого дому сказано, що кошти (не більше $500 млн) спрямують на задоволення невідкладних потреб біженців, жертв конфлікту та інших осіб, що піддаються ризику в результаті ситуації в Афганістані, передає kommersant.

Ситуація в Афганістані

15 серпня рух "Талібан" увійшов до Кабула. Його члени не стали штурмувати місто і запропонували мирний перехід влади.

Того ж дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни.

Джо Байден про ситуацію в Афганістані

Джо Байден вважає, що влада Афганістану здалася в боротьбі з рухом "Талібан", незважаючи на потужну підтримку з боку США. Також він зазначив, що не шкодує про рішення вивести американські війська з Афганістану.

Автор: Ірина Погоріла