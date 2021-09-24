Виконувач обов’язків міністра оборони "Талібану" порадив бойовикам виявляти стриманість.

Виконувач обов’язків міністра оборони "Талібану" мулла Мохаммад Якуб визнав факт того, що бойовики руху здійснювали так звані "убивства помсти" в Афганістані.

Про це пише Радіо Свобода.

Повідомляється, що ця інформація була поширена за допомогою аудіозапису, на якому голос нібито належить самому Якубу.

"Нещодавно деякі люди були навмисно вбиті (нашими бійцями) в деяких частинах країни", - сказав він.

Крім цього, він порадив бойовикам "Талібану" виявляти стриманість.

Якуб закликав їх не брати правосуддя у свої руки після оголошення загальної амністії.

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"Жоден із наших бійців не має права порушувати цю амністію, вдаючись до особистих порахунків чи помсти. Якщо у когось є особиста кривда на когось, він може звернутися до суду… Але вбивати чи погрожувати комусь не є політикою Ісламського Емірату", - сказав він, нагадавши, що це суперечить ісламському закону шаріату.

Зазначається, що повідомлення про висловлювання та заклики Якуба були поширені кількома публічними особами руху.

Захоплення влади в Афганістані талібами

15 серпня Афганістан захопили члени терористичного руху "Талібан". Того ж дня президент країни Ашраф Гані втік з Афганістану.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який в минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

Автор: Олег Давигора