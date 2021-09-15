Підконтрольний талібам центробанк Афганістану заявив, що вилучив 12,4 мільйона доларів (у готівці та золоті) у колишніх топ-чиновників попереднього правлячого режиму.
Як повідомляє Reuters, вилучення коштів торкнулося колишнього віце-президента країни Амрулли Салеха.
У заяві ЦБ йдеться, що кошти і золото зберігалися в будинках посадовців.
За словами двох афганських фінансистів, таліби хочуть показати, що готові повернути активи колишнім урядовцям. Минулого тижня ЦБ порекомендував банкам заморозити рахунки політично значущих осіб, пов'язаних з попереднім режимом.
Влада Талібану в Афганістані
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул і оголосили, що взяли під контроль всю країну.
Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.
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Таліби спочатку закликали суспільство до порядку, посадовцям порекомендували повертатися на робочі місця. Однак незабаром в країні почалися жорстокі розправи над силовиками і громадянами, які працювали з попередньою владою, а також над журналістами і перекладачами.
Зараз країна відчуває гостру фінансову кризу, Кабул стикається з нестачею доларів на тлі заморозки афганських рахунків із коштами від МВФ та Світового банку.
12 вересня повідомлялося, що Талібан вирішив проводити всі розрахунки в торгових операціях Афганістану в національній валюті - афгані.