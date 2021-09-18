Під час правління бойовиків у 1990-х міністерство запровадило суворі ісламські правила і жорсткі обмеження щодо жінок.

Члени руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, імовірно, закрили міністерство зі справ жінок і замінили його на департамент, який колись стежив за суворим дотриманням релігійних доктрин.

Про це пише BBC.

У п'ятницю вивіску міністерства замінили на міністерство пропаганди чеснот і запобігання порокам.

На роликах з соцмереж показано жінок, які під офісами закликали талібів дозволити їм повернутися на роботу.

Читайте такожВ Іспанії померла українка, яка зірвалася зі скелі під час селфіЗа словами кореспондента телеканалу, бойовики порушили свою головну обіцянку щодо дотримання прав жінок.

Правозахисники неодноразово критикували релігійне міністерство за придушення інакодумства, насильницьке застосування обмежень щодо громадян, особливо жінок і дівчаток, а також поширення страху і недовіри у суспільстві.

Самі таліби кажуть, що ціль цього міністерства – "служити ісламу". Тому, "наявність міністерства пороків і чеснот обов’язкова".

Під час правління бойовиків у 1990-х міністерство запровадило суворі ісламські правила і жорсткі обмеження щодо жінок.

За останні 20 років афганські жінки боролися за низку основних прав й отримали їх, проте тепер є сумніви, що новий тимчасовий уряд "Талібану", який складається виключно з чоловіків, цей процес заблокує.

Захоплення влади в Афганістані талібами

15 серпня Афганістан захопили члени терористичного руху "Талібан". Того ж дня президент країни Ашраф Гані втік з Афганістану.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

Автор: Яна Ставська