Раніше стало відомо, що в Нью-Йорку Лавров зустрічався з колишніми співробітниками американських структур безпеки.

Президент Джо Байден не давав свого дозволу на таємні зустрічі між представниками національної безпеки США і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це неназваний представник американського уряду заявив Sky News.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що група колишніх співробітників Служби безпеки США провела переговори з низкою впливових росіян. Серед іншого обговорювалася потенційна мирна угода РФ з Україною. Як розповіли джерела, в квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров кілька годин розмовляв з американцями в Нью-Йорку.

Зараз, коли інформація стала відома громадськості, представник Держдепартаменту США заперечує, що це була ініціатива Вашингтона.

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"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці обговорення. І, як ми неодноразово говорили, жодних переговорів про Україну без України", – заявив спікер.

Американська допомога Україні - останні новини

США вже сьогодні оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів, які гостро потрібні на фронті. Снаряди увійдуть в новий пакет допомоги на понад 500 мільйонів доларів. Він також включатиме поставки бронетехніки - БМП Bradley і БТР Stryker.

Крім того, Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував хороші новини, пов'язані з поставками боєприпасів. Оптимізмом міністр заразився після бесіди зі своїм американським колегою.

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