Вашингтон знав про закулісні дискусії, але не є їх ініціатором.

Група колишніх високопоставлених співробітників служби національної безпеки США провела секретні переговори з відомими росіянами, які були близькі до Кремля, а також з високопоставленим дипломатом. Метою зустрічей було закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні.

Видання NBC News пише, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров кілька годин зустрічався з членами групи в квітні в Нью-Йорку. На порядку денному були деякі найгостріші питання щодо війни в Україні, як доля окупованих Росією територій, яку Україна, можливо, ніколи не зможе звільнити, і пошук невловимого дипломатичного виходу, на який погодилися б обидві сторони.

За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб, поруч з Лавровим сидів Річард Хаас, колишній дипломат і президент Ради з міжнародних відносин. До групи приєдналися експерт по Європі Чарльз Купчан і експерт по Росії Томас Грем, колишні співробітники Білого дому і Держдепартаменту, які є членами Ради з міжнародних відносин.

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Серед цілей переговорів - підтримка каналів зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і визначити, де може бути місце для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії з приводу припинення війни. Обговорення проходили з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівкою, а колишні офіційні особи, які брали участь у зустрічі з Лавровим, згодом поінформували Раду національної безпеки Білого Дому про те, що сталося.

Дискусії відомі як "дипломатія другого напрямку" - форма неофіційної взаємодії за участю приватних осіб, які в даний час не перебувають в уряді. Вони відбуваються через те, що офіційних дипломатичних контактів на високому рівні між урядами США і Росії по Україні було небагато і вони були рідкісними. Неясно, як часто відбувалися обговорення в кулуарах і чи є вони частиною єдиного організованого зусилля.

Але з американської сторони в обговореннях брали участь деякі колишні чиновники Пентагону, в тому числі Мері Бет Лонг, колишній помічник Міністра оборони США з великим досвідом в питаннях НАТО. Відзначається, що в рамках цих зусиль принаймні один колишній американський чиновник побував в Росії для обговорення війни на Україні.

Крім Лаврова з російського боку, в дискусіях брали участь вчені, лідери великих аналітичних центрів або науково-дослідних інститутів, а також інші представники російської зовнішньополітичної сфери, до яких прислухається президент Володимир Путін або знаходяться в постійному контакті з особами, які приймають рішення в Кремлі.

"Наша позиція незмінна - доля України не може вирішуватися без України. Про це багато разів говорив президент і всі наші офіційні оратори. Не анонімно, а цілком конкретно і публічно", - заявили вони.

Переговори проходять на тлі зростаючих ознак того, що США і їх союзники хочуть, щоб Москва і Київ перейшли до мирних переговорів восени, після завершення триваючого контрнаступу України.

Під час таємної поїздки до Києва в травні директор ЦРУ Вільям Бернс почув від українських чиновників про перспективу підштовхнути Москву до мирних переговорів до кінця року. Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться в Литві з іншими лідерами НАТО, які сигналізують про те, що вони все ще не готові прийняти Україну до Альянсу. А президентські вибори в США, що наближаються, посилили гостроту питання про закінчення війни на тлі побоювань, що республіканці скоротять підтримку України.

Квітнева зустріч з Лавровим відбулася під час рідкісного і короткого візиту російського дипломата в США для головування в Раді Безпеки ООН. Приблизно в той же час Хаас і Купчин написали статтю в Foreign Affairs, в якій виклали те, що вони назвали "Планом переходу з поля бою за стіл переговорів".

У статті під назвою "Заходу потрібна нова стратегія в Україні" Хаас і Купчин передбачили, що після контрнаступу України, ймовірно, виникне тупикова ситуація, і рекомендували США почати закладати основу для пропозиції про припинення вогню, при якому і Росія, і Україна відвів би війська від лінії фронту, "фактично створивши демілітаризовану зону".

"Нейтральна організація - будь то ООН або організація з безпеки і співробітництва в Європі - направить спостерігачів для спостереження і забезпечення дотримання режиму припинення вогню і виведення військ", - написали колишні офіційні особи США. "Якщо припинення вогню відбудеться, повинні відбутися мирні переговори".

Ключове питання полягає в тому, чи продовжать колишні американські чиновники переговори після збройного повстання минулого місяця проти уряду Путіна, організованого керівником найманців Вагнера Євгеном Пригожиним, який затьмарив картину того, як влада та вплив перетікають до Москви. Обговорення також відбувалися паралельно з прямими американо-російськими розмовами про затриманого американського журналіста Евана Гершковича.

У контексті війни в Україні уявлення про те, що колишні американські чиновники неофіційно спілкувалися з росіянами, спричинило розкол у спільноті американських дипломатів, міжнародних вчених та фахівців з національної безпеки.

"Я турбуюся про те, які повідомлення можуть бути передані за допомогою цього, і про прихований сигнал про те, що ми відчайдушно потребуємо угоди", — сказав Бредлі Боумен, колишній офіцер армії США і помічник Сенату, який вивчає військово-політичні питання в базованому у Вашингтоні фонді підтримки. Захист демократій. "Зараз ми дійсно хочемо ізолювати і чинити тиск на Путіна".

Майкл Макфол, який був послом США в Росії в адміністрації Обами, сказав, що він скептично ставиться до того, що в наші дні в Росії є які-небудь відповідні представники другого шляху, які мають прямий доступ до Путіна і можуть виступати в якості неофіційних посередників.

За його словами, обговорення рішень війни без українців за столом переговорів може підірвати твердження адміністрації Байдена про те, що майбутнє України не буде вирішуватися закулісними угодами між великими державами.

"Якщо у вас переговори по другому шляху про те, як покласти край війні, там повинні бути українці", — сказав Макфол, який не бере участі в закулісних переговорах щодо війни в Україні.

Метт Діммік, колишній директор Ради національної безпеки по Росії і Східній Європі, сказав, що навіть обговорення потенційних угод з Росією без участі України може в кінцевому підсумку підірвати вплив Києва.

"Україна не потребує і не хоче, щоб посередники почали приходити і розробляти рішення про припинення вогню, а потім спокушали Європу і США штовхати Україну ліктем в цьому напрямку", — сказав Діммік. "Україна розуміє, що їхній шлях до безпечного майбутнього проходить прямо через російську оборону і не залишає Росії іншого вибору, окрім як придумати свій власний вихід з України".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Українські захисники ведуть контрнаступальні операції по лінії фронту. Так, бійці Сил оборони просуваються на півдні та півночі від Бахмута. За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наступ відбувається на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

При цьому на ранок 6 липня в Генштабі ЗСУ заявили, що армія України веде успішний наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому в Міноборони Великобританії вказали, що оборона росіян навколо Бахмута сформована з повітряно-десантних полків, які дислокуються на заході Росії, і діють як "елітні сили" швидкого реагування.

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