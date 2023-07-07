Міністри обговорили низку нагальних запитань, зокрема перебіг українського контрнаступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Як повідомив Резніков у Twitter, розмова була продуктивною. За її підсумками міністр анонсував "гарні новини".

"Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання. Ми звірили годинники перед наступним засіданням UDCG у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО", - зазначив Резніков.

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Крім того, міністри говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. На тлі цього Резніков анонсував "гарні новини".

Війна в Україні - останні новини контрнаступу ЗСУ

Сили оборони розвивають успіх на Бахмутському напрямку та просуваються на Запоріжжі. Аналітики зауважують, що ЗСУ просуваються на південний захід від Бахмута. Особливо "гаряче" у Кліщіївці.

Аналітики зазначають, що вчора українські війська вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та закріпили контроль над своїми новими позиціями, а також наступали на Мелітопольському напрямку.

Вчора президент України Володимир Зеленський розповів про український контрнаступ. Глава держави наголосив, що українські воїни просуваються вперед на фронті.

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