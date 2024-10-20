За словами президента Сербії, він не спілкувався з російським правителем майже два з половиною роки.

Президент Сербії Александар Вучич під час розмови з правителем Росії Володимиром Путіним подякував останньому за те, що РФ надала достатню кількість газу для його країни. Про це він повідомив у своєму Instagram.

При цьому, за словами Вучича, головною темою зустрічі була річниця звільнення Белграда.

"Дуже хороша розмова з президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем Путіним", - сказав президент Сербії.

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Він також повідомив, що не спілкувався з Путіним майже два з половиною роки.

Як повідомляє сербське видання b92, пізніше Вучіч розповів, що Путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги над нацизмом наступного року 9 травня:

"Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова. Речення, яке Путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для Росії, що добре для сербів, добре для росіян".

Відносини Сербії з РФ - останні новини

Раніше цього місяця президент Сербії Александр Вучич підписав декларацію із засудженням Росії. Документ було ухвалено за підсумками третього саміту Україна-Південно-Східна Європа. Підписанти, зокрема, засуджують вторгнення Росії в Україну.

Раніше Вучич заперечив свої зв'язки з Путіним і запевнив, що Сербія продовжує свій шлях до вступу в Євросоюз.

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