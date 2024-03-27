За його словами, сербам доведеться зіткнутися з проблемами.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що за останні дві доби отримав новини, які загрожують життєво важливим інтересам країни.

Звернення до громадян з'явилося в його офіційному акаунті в Instagram 4 години тому. У ньому йдеться про те, що на Сербію чекають важкі дні, проте вони битимуться і країна переможе.

"Зараз нелегко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин. Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської. Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма проблемами, які чекають на нього попереду. Це буде складно, найскладніше на даний момент", - написав Вучич.

Інші заяви Вучича: останні новини

Раніше президент заявив журналістам, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово візьмуть в організацію з прав людини і верховенства закону .

"Подивимося. Можливо, вам більше подобається мати в Раді Європи Приштину, ніж Белград і Сербію. Вони вже вигнали Росію, а це може стати де-факто вигнанням Сербії", - сказав він.

Також у Сербії посилили заходи безпеки в місцях масового скупчення людей після масштабного теракту в Москві, внаслідок якого загинуло 139 осіб.

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