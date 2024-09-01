За словами Вучича, Сербія продовжує свій шлях до вступу в Євросоюз.

Президент Сербії Александар Вучич заперечив свої тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, він не зустрічався та не розмовляв з Путіним щонайменше два з половиною роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні. Про це сербський президент сказав, виступаючи на конференції Globsec у Празі, передає Radio Free Europe.

"Немає ніяких обох сторін. Ми на шляху до ЄС. Так, у нас традиційно дуже добрі зв'язки - і ми цього не приховуємо, і я цього не соромлюся - з Росією; так було завжди між сербами і росіянами", - заявив Вучич.

Президент Сербії додав, що нещодавно мав "чудову" розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Відео дня

"Ніхто в Європі не погоджується зі мною в цьому питанні, але всі в Європі розуміють мою позицію", - наголосив він.

Вучич вважає, що Сербія реалізувала свій порядок денний зростання і реформ "краще, ніж будь-хто інший".

Сербія - останні новини

Раніше у статті Financial Times розповіли, що Сербія налагоджує тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, проте водночас намагається дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі. У матеріалі зазначають, що навіть, працюючи зі США, Вучич розвиває відносини з Китаєм, а також підтримує зв'язок Сербії з Росією, хоча й переважно через посередників і тримаючи президента РФ Володимира Путіна на відстані.

Також видання FT заявило, що Сербія непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які врешті-решт йдуть на оборону України. Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: