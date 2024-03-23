Пропаганда ІДІЛ уже похвалилася знімками терористів, зробленими напередодні теракту.

Інформагентство Amaq, яке вважається одним із рупорів терористичного угруповання ІДІЛ, опублікувало фотографію чотирьох чоловіків, у яких упізнали виконавців теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі". На повідомлення звернув увагу моніторинговий проект The Khorasan Diary, який відстежує активність ісламістів у Мережі.

Як повідомляється, поки троє бойовиків розстрілювали людей у глядацькій залі кіноцентру, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що у терористів при собі були кулемети, пістолети і ємності із запальною сумішшю. Перед атакою вони довгий час спостерігали за будівлею "Крокуса".

У заяві ІДІЛ стверджується, що їхні бойовики атакували "великий натовп християн" у помсту за війну, яку деякі країни ведуть проти них нібито в боротьбі з ісламом. Ймовірно, Росії ісламісти мстяться за участь у сирійській громадянській війні.

Відео дня

Російський опозиційний проєкт The Insider звернув увагу на те, що одяг у двох бойовиків із фотографії ІДІЛ збігається з тим, що був на двох із чотирьох затриманих підозрюваних. Телеграм-канал Brief зміг зіставити трьох затриманих із чоловіками на знімку, поширеному агентством Amaq.

Теракт у Підмосков'ї: останні новини

Унаслідок розстрілу відвідувачів і подальшої пожежі в підмосковному розважальному центрі "Крокус Сіті Хол" загинули понад 130 осіб.

Хоча Володимир Путін уже встиг оголосити про зв'язки терористів з Україною, затримані за підозрою в теракті є вихідцями з країн Центральної Азії. За словами одного з них, на вчинення теракту його підмовив "помічник проповідника".

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