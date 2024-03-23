Негайною відповіддю можуть стати нові атаки дронів і балістичні атаки по Україні.

Росія може використати теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" як привід для посилення військових дій в Україні, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, теракт, унаслідок якого загинуло щонайменше 115 осіб, став найбільшим актом тероризму в Москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост", коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з десятками нападників.

Коментатори російських державних ЗМІ припустили, що в цьому може бути винен Київ, але Україна заперечує свою причетність, називаючи це операцією Кремля під чужим прапором.

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Водночас Bloomberg, посилаючись на думку експертів, зазначає, що РФ може використати те, що сталося, як привід для посилення військових дій в Україні.

"Очевидний спосіб, у який Кремль поширює цю інформацію, полягає в тому, щоб пов'язати це якось із війною в Україні", - сказав Чарльз Лічфілд, заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні.

За його словами, негайною відповіддю могли б стати нові атаки дронів і балістичні атаки, хоча вони і так уже збільшилися до цієї терористичної атаки.

Раніше посольство США в Москві оприлюднило публічне попередження про те, що "екстремісти мають найближчі плани націлитися на великі зібрання в Москві, включно з концертами".

Хоча США не сказали конкретно, що попередження було пов'язане з атакою, представниця Ради національної безпеки Адрієн Вотсон у п'ятницю ввечері заявила, що "уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві".

"Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою згідно зі своєю давньою політикою "обов'язку попереджати", - додала вона.

Водночас Путін розкритикував ці заяви західних чиновників, назвавши їх шантажем і спробою "залякати і дестабілізувати наше суспільство".

"Кривавий штурм столиці став поверненням до попереднього періоду правління Путіна, що тривав чверть століття, коли терористи-смертники забрали життя десятків людей. Це зруйнувало ілюзію безпеки в Москві, яку Путін намагався культивувати протягом більш ніж двох років після вторгнення в Україну", - пише видання.

Теракт у "Крокус Сіті Хол" - що відомо

22 березня ввечері стало відомо, що в підмосковному місті Красногорськ у концертному залі "Крокус Сіті Хол" невідомі відкрили вогонь по людях. Крім того, у будівлі сталася пожежа. За останніми даними, кількість загиблих становить уже 115 осіб і може зрости в міру розбору завалів у будівлі.

Пізніше у Федеральній службі безпеки приписали "московським терористам" зв'язок з Україною - зловмисники нібито хотіли після нападу потрапити на нашу територію і навіть "мали відповідні контакти на українському боці". Російському диктатору Володимиру Путіну вже доповіли, що нібито всіх нападників на "Крокус" затримано.

Водночас влада США стверджує, що за теракт у Підмосков'ї несе відповідальність осередок терористичної організації Ісламської держави.

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