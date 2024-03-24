За словами Олександра Мусієнка, випадок в Підмосков'ї буде мати більше наслідків для самої РФ.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що в Росії буде ще більше подібних терактів, який стався у Crocus City Hall в Підмосков'ї. Також він згодний із тим, що відповідальність за це несе "Ісламська держава", а слова Путіна про те, що до цього причетна Україна, є, швидше за все, "крихтою" для внутрішньої аудиторії. Про це він сказав в коментарі "Телеграфу".

"Що стосується так званого "українського сліду", то в це ніхто не вірить, навіть сам Путін, судячи з його звернення і того, як він його сформулював. Той факт, що було сказано про те, що автівка рухалась в бік України - це просто намагання притягти "український слід" хоч якось, щоб російська пропаганда задовільнилася", - пояснив експерт.

Мусієнко зауважив, що чекати на якісь зміни у підході Кремля до війни в України не варто.

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"Я думаю, не буде нічого із такого, що ми ще не бачили в ході цієї війни. У Росії все за планом і з обстрілами, і з війною. Тому для нас це насправді мало що змінює", - додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Проте Мусієнко спрогнозував, що випадок у "Крокус Сіті Холі" матиме більше наслідків для самої РФ.

"Я думаю, це не останній теракт, тому що терористична організація "Ісламська держава" оголосила Росії війну. Зрозуміло, що вони будуть діяти ось такими методами. Війну оголосили як відплату за події в Сирії, в Чечні. Там, де Росія втручалася, вбивала мирних громадян. РФ тепер буде важко, як би Путін не хотів це визнавати", - підкреслив експерт.

Теракт у Росії: останні новини

Раніше аналітики з питань безпеки заявили, що заява від "Ісламської держави", що вона є відповідальною за теракт у "Крокус Сіті Холі" є правдоподібною. Чеський експерт з питань безпеки Адам Дольник наголосив, що "Ісламська держава" вже має досвід попередніх нападів на Росію, серед яких вибух літака з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Санкт-Петербурга, який стався у 2015 році та напад на посольство РФ в Кабулі в 2022 році.

Також стало відомо, що Велика Британія зробила попередження Путіну на тлі теракту в Підмосковʼї. Там закликали не використовувати його як "привід" для ескалації війни проти України.

"Відчайдушне бажання Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди. Він не повинен використовувати цей сфабрикований зв’язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні", - повідомило The Telegraph високопоставлене джерело в британських силових службах.

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