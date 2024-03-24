Путіну потрібно буде відреагувати, але усі можливі варіанти не будуть легкими.

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холі", який вже забрав понад 130 життів, виглядає як найгірший кошмар Кремля. Володимир Путін зробив ставку на свою легітимність як суворого захисника Батьківщини, тому він повинен відреагувати, але легких варіантів для нього не існує, зазначає експерт з питань російської безпеки Марк Галеотті у статті для The Times.

Зазначається, що відповідальність за теракт взяла "Ісламська держава Хорасан" (ІДІЛ-К). Базуючись переважно в Афганістані та Центральній Азії, "ІДІЛ-К" дедалі більше орієнтується на Росію, яку вона вважає рівнозначною США у своїй "ненависті" до ісламу.

Автор вказує, що понад 10% населення Росії є мусульманами, і джихадистські рухи стали домінувати в місцевих повстаннях, особливо на Північному Кавказі, де нестабільні республіки, включаючи Чечню, Інгушетію і Дагестан, затиснуті між Азовським і Каспійським морями.

Відео дня

Першою заявила про свою присутність "Аль-Каїда", а за нею – "Ісламська держава".

Путін має відреагувати

"Це погана новина для Путіна. Росії не чужий тероризм, який за 24 роки його правління забрав понад 1300 життів. У минулому президент намагався легітимізувати себе, пропонуючи росіянам підвищення рівня життя в обмін на політичний спокій і демонструючи, що він є їхнім жорстким захисником", – йдеться у публікації.

За словами журналістів, ймовірно, він відчує імпульс зробити жест у відповідь, але не зрозуміло, проти кого. Деякі московські джерела вже в перших коментарях натякали на прямий зв'язок з Україною. Однак, незважаючи на те, що ФСБ стверджує, що терористи планували втекти з країни через український кордон, в офіційних російських повідомленнях основний акцент робиться на "ІДІЛ-К".

Варіанти покарання та його наслідки

Ймовірною першою реакцією буде розправа з підозрюваними бойовиками з Центральної Азії та їхніми прихильниками. Якщо вірити минулому досвіду, це буде жорстка і нерозбірлива реакція. Однак такий варіант загрожує небезпекою. Росія стикається з кризою на ринку праці через потреби військової економіки. Безробіття знаходиться на рекордно низькому рівні. Країні потрібні вихідці з Центральної Азії, а жорстокі репресії цілком можуть переконати багатьох виїхати, підкреслює автор.

Він також додає, що це також може розлютити уряди країн Центральної Азії, які сьогодні відчувають себе менш заляканими Москвою і чия толерантність є життєво важливою для імпорту підсанкційних товарів – від запчастин до мікрочипів.

Атака також змушує Путіна уважно поглянути на свої сили безпеки, які підвели російський народ, але він не бажає притягати їх до відповідальності. ФСБ та інші служби безпеки відволікалися, зосередившись на Україні, і, можливо, не змогли повною мірою скористатися перевагами оперативних розвідувальних даних, пише газета.

Існує багато плутанини і спекуляцій щодо того, що саме США знали і говорили Кремлю. Американські джерела стверджують, що "з листопада були"досить конкретні" розвідувальні дані про те, що "ІДІЛ-К" хотіла здійснити теракти в Росії", які були передані Москві. Кремль заявив, що попередження були досить загальними.

Загроза з Північного Кавказу

"Загроза з Північного Кавказу залишається на високому рівні. Ще у 2022 році російський чиновник з питань безпеки визнав наявність обґрунтованих побоювань, що "ІДІЛ-К" може почати співпрацювати із залишками тамтешньої філії "ІДІЛ". Оскільки 97% оперативних сухопутних військ Росії задіяні у війні в Україні, що станеться, якщо почнеться відкрите повстання? Путін може зіткнутися з важким рішенням про згортання свого вторгнення або ризикнути втратити Північний Кавказ", – вказує автор.

Теракт в підмосковному "Крокус Сіті Холі"

22 березня увечері в концертному залі "Крокус Сіті Хол", що розташований у підмосковному місті Красногорськ, влаштували масовий розстріл відвідувачів. Відомо вже про понад 130 загиблих.

Щодо підозрюваних, за даними The Times, наразі заарештовано 11 осіб: четверо ймовірних нападників і семеро інших, які вважаються їхніми спільниками. За повідомленнями, четверо заарештованих не є громадянами Росії. Деякі з одинадцяти, якщо не всі, є таджиками. Спільники, можливо, працювали прибиральниками або обслуговуючим персоналом у "Крокус Сіті", що дозволило їм заздалегідь заховати зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: