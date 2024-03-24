Терористи зупинили свою автівку прямо перед кінологами, але ті не зреагували.

В Росії намагаються замовчати гігантський скандал під час нападу терористів ІДІЛ на Крокус Сіті Хол.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела, автомобіль озброєних терористів зупинився просто біля фургона кінологічної служби МВС РФ, яка цього дня брала участь у заходах щодо безпеки концерту в "Крокусі". На відео перших хвилин нападу добре видно співробітника цієї служби із собакою (наявність табельної зброї зі зйомки незрозуміла), який, як почалася стрілянина, стрімко тікає.

Ба більше, просто в будівлі Крокуса знаходиться відділок поліції Павшино. За даними проекту, в момент нападу цей відділок він був повністю укомплектований поліціянтами.

Відео дня

"Там зберігається зброя. Проте, ніхто з поліцейських не пішов захищати та рятувати мирних громадян, на яких напали терористи (всього чотири особи). Поліцейські воліли втекти. Замість того, щоб захищати людей, які опинилися в небезпеці (а це їхній прямий обов'язок), вони втекли, рятуючи себе", - пише канал.

Теракт у Крокусі - в ISW назвали причетних

Нагадаємо, російський диктатор Путін в рамках звернення до росіян офіційно переклав відповідальність за події у "Крокусі" (теракт, що стався 22 березня) на Україну. Зокрема, він сказав, що Росія затримала за цією справою 11 людей, і що є дані, нібито ті намагалися після теракту втекти до України.

Як відомо, Київ офіційно відкидає цю версію. Україна та світ вважають, що подібними звинуваченнями Путін прагне влаштувати в РФ нову хвилю мобілізації.

Ще в день трагедії в "Крокусі" розвідка США вказала, що до теракту, ймовірно, причетний ІДІЛ (Ісламська держава). Цю версію підтримує американський Інститут вивчення війни (ISW). У своєму звіті установа процитувала заяву інформаційної агенції ІДІЛ Amaq - остання визнала, що вбивства влаштували бойовики.

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