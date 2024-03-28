Москва все ще може офіційно звинуватити Україну в теракті, якщо вважатиме, що його інформаційних зусиль виявиться недостатньо.

Слідчий комітет і Генпрокуратура РФ розглянуть звернення Держдуми стосовно розслідування нібито фінансування і організації Заходом терактів проти Росії. В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль таким чином намагається посилити внутрішню підтримку війни проти України.

Як повідомляється у звіті ISW, наразі російські правоохоронці та депутати прямо не згадують атаку на "Крокус Сіті Хол". Однак раніше Москва заявляла, що до цього причетні Захід та Україна, хоча й без офіційних звинувачень.

Аналітики вважають, що РФ може утриматися від офіційних звинувачень, оскільки всі наявні докази підтверджують, що за атаку несе відповідальність Ісламська держава (ІДІЛ). Як відомо, російські офіційні особи регулярно називають атаки України по законних військових цілях в тимчасово окупованих частинах України та в РФ "тероризмом". При цьому до цього приплітають Захід як організатора.

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"Кремль, ймовірно, прагне охопити ширші соціальні фобії та гнів у Росії після нападу на "Крокус", зображуючи Україну, США та Захід як безпосередню терористичну загрозу", - пояснюють експерти.

На їхню думку, Кремль сподівається, що уявлення про причетність України та Заходу до атаки має посилити внутрішню підтримку війни проти України. В ISW додають, що Москва все ще може офіційно звинуватити Україну в теракті, якщо вважатиме, що його інформаційних зусиль виявиться недостатньо для провокування потрібної йому внутрішньої реакції.

Теракт у Підмосков'ї

Як напередодні повідомляли в ISW, Путін та інші високопосадовці країни агресорки виголошують непослідовну позицію щодо наративу про те, що Україна начебто стоїть за терактом у ТЦ "Крокус Сіті Холл".

На думку аналітиків, це свідчить про те, що у Кремлі не розробили шаблонну лінію щодо обговорення інциденту. Це пов'язано з шоком, який відчула російська еліта після його наслідків.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території.

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