Кремль ще не виробив шаблонної лінії щодо того, як обговорювати атаку.

Правитель РФ Володимир Путін та інші високопосадовці країни агресорки виголошують непослідовну позицію щодо наративу про те, що Україна начебто стоїть за терактом у ТЦ "Крокус Сіті Холл". На думку аналітиків, це свідчить про те, що у Кремлі не розробили шаблонну лінію щодо обговорення інциденту. Це пов'язано з шоком, який відчула російська еліта після його наслідків.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російські політики намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на ТЦ, оскільки до кінця не зрозуміли, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів.

Зазначається, що Путін та його чиновники не повністю згуртувалися навколо фейкового наративу про участь України у теракті, відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

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"23 березня у своєму зверненні після теракту диктатор прямо заявив, що нападники пов'язані з Україною. Однак під час виступу на колегії Генпрокуратури РФ 26 березня, він згадав про напад на "Крокус", закликавши слідчих встановити всі факти у справі, але не звинувачуючи прямо чи опосередковано Україну в цьому нападі", - пояснюють аналітики.

Як вони нагадали, правитель РФ згадав український уряд лише один раз під час не пов'язаної з цим частини звернення про повернення "втраченої" власності Росії за кордоном. Це помітна зміна у порівнянні з його попередніми звинуваченнями. При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков так само відмовився прямо заявити, що Україна організувала напад на "Крокус", коли його спитали про це журналісти.

"Коливання Путіна між прямим звинуваченням України в один день і уникненням цього питання наступного дня свідчить про те, що Кремль ще не виробив шаблонної лінії щодо того, як обговорювати атаку, ймовірно, частково внаслідок шоку, який відчула російська еліта після її наслідків", - вважають у ISW.

Водночас інші високопосадовці подвоїли безпідставний наратив Кремля про участь України у теракті і при цьому визнали, що російській владі наразі бракує критично важливої інформації про атаку.

Що Путін і його поплічники говорять про теракт у "Крокусі"

23 березня Путін заявив, що чотирьох терористів затримали дорогою в Україну, а згодом зазначив, що треба відповісти на запитання, "чому терористи після скоєння злочину намагалися піти саме в Україну, хто їх там чекав".

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков наголосив що "спецслужби України сприяли теракту, готували його радикальні ісламісти". Секретар Радбезу безпеки РФ Микола Патрушев прямо заявив, що за цим стоїть Україна.

Однак пізніше Bloomberg написав, що оточення Путіна не вірить у причетність України до теракту у "Крокусі".

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