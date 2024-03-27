За його словами, РФ була в курсі, звідки прийдуть бойові групи і через які дві країни вони переміщувались на її територію.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території.

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", - сказав він на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

За його словами, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

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"Для чого вони допустили, щоб це сталося - є кілька варіантів. Перше - це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант - вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - зазначив Буданов.

Він зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному "Крокус сіті", намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - заявив Буданов.

Керівник ГУР додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

Теракт у Крокус Сіті - звинувачення РФ

Директор ФСБ Олександр Бортніков видав нову порцію маячні про "український слід" у скоєнні теракту в Крокус Сіті Холі. За його версією, "спецслужби України сприяли теракту, готували його радикальні ісламісти".

Він заявив, що Росії нібито відомо, що "Україна здійснювала підготовку бойовиків на території Близького Сходу", а теракт потрібен був західним спецслужбам та Україні, "щоб розгойдати ситуацію, створити паніку в суспільстві в Росії".

Хоча Володимир Путін продовжує стверджувати, що Україна могла бути причетною до теракту в Москві, унаслідок якого загинули 139 осіб, найближче оточення російського лідера з ним не погоджується, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, за словами чотирьох джерел, близьких до Кремля, чиновники були шоковані нездатністю служб безпеки запобігти теракту. За словами джерел, майже ніхто з тих, кого вони знають у політичній і діловій еліті Росії, не вірить, що за нападом стояла Україна.

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