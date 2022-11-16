Зустріч відбудеться на підставі статті 4 Альянсу.

Посли НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу після влучання російської ракети.

Як повідомили Reuters двоє європейських дипломатів, Альянс діятиме обережно та потребуватиме часу, щоб перевірити, як саме стався інцидент.

Згідно зі статтею 4 установчого договору НАТО, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

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Раніше речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Варшава перевіряє, чи потрібно їй вимагати консультацій відповідно до статті 4 договору про військовий Альянс НАТО, додає Reuters.

Мюллер також сказав, що Польща посилює боєготовність деяких військових частин, але відмовився відповідати на будь-які питання, в тому числі щодо причини інциденту.

"Нещодавно було ухвалено рішення підвищити бойову готовність одних військових підрозділів у Польщі та підвищити боєготовність інших підрозділів силових відомств у нашій країні", - сказав він.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України 2 російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада Раду нацбезпеки. Згодом він заявив, що наразі немає "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету".

МЗС Польщі підтвердило падіння російської ракети на території країни й викликало посла РФ. Міноборони РФ традиційно заперечує причетність до атаки.

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