У міністерстві Шойгу почали брехати, що нібито не завдавали жодних ударів поблизу українсько-польського кордону.

Міноборони Росії заперечує приналежність до ЗС РФ ракет, що впали на території Польщі.

Як цитує міністерство Шойгу ряд кремлівських ЗМІ, інформацію про падіння ракет в Москві називають "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки".

Нібито "ніяких ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не завдавалося": "Уламки не мають ніякого відношення до російських засобів ураження".

Відео дня

Сьогодні вдень влада Львівської області, що межує з Польщею, заявляла про російську ракетну атаку. Внаслідок ударів 80% Львова залишилося без світла. Також мер міста Андрій Садовий повідомляв про відсутність тепла.

Падіння ракет у Польщі

Сьогодні ввечері ряд польських ЗМІ повідомили про вибухи на фермі в Люблінському воєводстві за 65 км від України та двох загиблих. На місце інциденту прибули військові та правоохоронці.

Агентство AP з посиланням на джерела в американській розвідці писало про падіння російських ракет на території Польщі.

Разом з тим польська влада не поспішає робити будь-які офіційні заяви з цього приводу. Відомо, що прем'єр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету Ради міністрів з нацбезпеки.

У Пентагоні поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати причетність Росії до події з двома загиблими цивільними.

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