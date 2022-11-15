Міноборони Росії заперечує приналежність до ЗС РФ ракет, що впали на території Польщі.
Як цитує міністерство Шойгу ряд кремлівських ЗМІ, інформацію про падіння ракет в Москві називають "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки".
Нібито "ніяких ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не завдавалося": "Уламки не мають ніякого відношення до російських засобів ураження".
Сьогодні вдень влада Львівської області, що межує з Польщею, заявляла про російську ракетну атаку. Внаслідок ударів 80% Львова залишилося без світла. Також мер міста Андрій Садовий повідомляв про відсутність тепла.
Падіння ракет у Польщі
Сьогодні ввечері ряд польських ЗМІ повідомили про вибухи на фермі в Люблінському воєводстві за 65 км від України та двох загиблих. На місце інциденту прибули військові та правоохоронці.
Агентство AP з посиланням на джерела в американській розвідці писало про падіння російських ракет на території Польщі.
Разом з тим польська влада не поспішає робити будь-які офіційні заяви з цього приводу. Відомо, що прем'єр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету Ради міністрів з нацбезпеки.
У Пентагоні поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати причетність Росії до події з двома загиблими цивільними.