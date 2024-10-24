За даними журналістів, робітники гинуть через жахливі умови праці та порушення прав людини.

Тисячі робітників щороку гинуть під час будівництва футуристичного "‎хмарочоса"‎-мегаполіса‎ The Line у Саудівській Аравії.

Як повідомляє Daily Mail, мова йде про робітників-мігрантів, які страждають через систематичні порушення умов праці. За даними журналістів, з 2016 року загинула 21 тисяча працівників (не зовсім зрозуміло, як саме отримали таку цифру).

Один з робітників, який два роки займався будівництвом тунелю для швидкісних поїздів, розповів репортеру британського каналу ITV, що він регулярно працює до 16 годин на день. Інші робітники повідомили, що працюють до 84 годин на тиждень - набагато більше, ніж передбачає законодавство. Працівники скаржаться на те, що часу на відпочинок дуже мало.

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"‎Саудівська Аравія не дуже дбає про громадян інших країн. До нас ставляться як до жебраків".

Більше деталей щодо будівництва The Line телеканал ITV оприлюднить у документальному фільмі Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, який вже скоро побачить світ.

The Line - лінійне "розумне" місто, яке будують в провінції Табук. Це частина проекту Saudi Vision 2030 - програми, направленої на зменшення нафтозалежності Саудівської Аравії. Вона стартувала у 2016 році.

Як заявлялось раніше, місто повинно бути завдовжки 170 км. Передбачається, що в ньому не буде автомобілів. Основу The Line повинні складати дві дзеркальні стіни, між якими будуть розташовані інші споруди.

Зазначимо, що раніше проект вже підвергали критиці: зокрема, через його впливу на довкілля, а також сумніви щодо технологічної та економічної життєздатності.

Саудівська Аравія - інші новини

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія застерегла G7 від арешту російських активів. В Ер-Ріяді натякнули, що можуть продати деякі європейські боргові зобов'язання.

Також повідомлялось, що Саудівська Аравія погрожувала обвалити ціни на нафту до критичної позначки. Гнів Ер-Ріяду викликала поведінка інших країн ОПЕК+, які нібито не дотримуються домовленостей.

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