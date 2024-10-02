Зазначається, що Ер-Ріяд незадоволений поведінкою "колег" з видобутку.

Міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдулазіз бін Салман пригрозив опустити ціни на нафту до 50 доларів за барель. Гнів влади країни викликали так звані "шахраї" в ОПЕК+, які не дотримуються узгоджених лімітів.

Видання The Wall Street Journal пише, що ці заяви інші країни-виробники сприйняли як готовність Саудівської Аравії розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку на ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей.

Після того як у вівторок Іран запустив ракети по Ізраїлю, ціни на нафту зросли після кількох тижнів стабільного зниження. Нафта марки Brent, міжнародний еталон, подорожчала на цілих 5%, а потім піднялася на 2,4% до позначки трохи нижче 70 доларів. Варто зазначити, що, на думку аналітиків, Саудівська Аравія потребує цін на рівні 85 доларів за барель, щоб фінансувати свої проєкти.

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На Заході побоюються, що масштабніша війна заблокує експорт нафти з Перської затоки та підштовхне ціни вгору. Але геополітична напруженість зберігається вже кілька місяців, не чинячи істотного впливу на ціни на нафту, а падіння цін розчаровує саудівських чиновників, тому що інші члени картелю ігнорують плани щодо обмеження видобутку.

Зазначається, що Ірак у серпні перевиробив 400 000 барелів на день, а Казахстан очікує повернення родовища Тенгіз потужністю 720 000 барелів на день. Крім того, Росія видобула більше квоти цього року за підсумками липня.

За останній квартал основні еталони втратили близько 16%. І це попри зусилля ОПЕК+ щодо стабілізації ринків за рахунок скорочення видобутку. Група неодноразово пропонувала продовжити термін дії цих обмежень, але ціни все одно падали.

Скорочення видобутку означає, що частка групи на нафтовому ринку скоротилася. Цього року вона сягнула 48%, порівняно з 50% у 2023 році та 51% у 2022 році. У 2025 році конкуренція ще більше загостриться.

Очікується, що заплановане збільшення видобутку в США, Гайані та Бразилії збільшить світову пропозицію нафти більш ніж на 1 млн барелів на день. Бразилія приєдналася до групи ОПЕК+ цього року, але не бере участі в скороченні видобутку.

Ціни на нафту - Саудівська Аравія може обвалити ринок "чорного золота"

26 вересня стало відомо, що Саудівська Аравія готова відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель, готуючись до збільшення видобутку з 1 грудня. Королівство змирилося з очікуваним зниженням ціни на нафту.

Варто зазначити, що влада Саудівської Аравії і раніше використовувала цінову війну, щоб покарати недобросовісних "колег" з видобутку.

Королівство почало цінову війну за нафту з Росією в березні 2020 року. Рішення королівства качати нафту до рекордних рівнів на тлі пандемії Covid-19 сприяло падінню цін на нафту на 65% за квартал до 17-річних мінімумів, а для США видобуток став і зовсім витратним - ціни вперше в історії "пішли в мінус".

Інший крок Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку, щоб покарати інших виробників, призвів до обвалу цін на нафту до рівня нижче 10 доларів за барель у 1986 році.

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